Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «глубоко опечален и встревожен» смертью российского политика Алексея Навального. Его слова приводятся на сайте альянса.

«Все факты должны быть установлены, а у России есть серьезные вопросы, на которые нужно ответить», — сказал он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что «моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна». «Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы», — добавил она.

О смерти Алексея Навального 16 февраля сообщило управление ФСИН по ЯНАО. Телеграм-канал «112» и RT утверждают, что у Навального якобы оторвался тромб. Управление СК по ЯНАО начало доследственную проверку.