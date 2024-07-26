Последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре, а миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Это была неделя беспрецедентной жары. Сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений», — сказал Гутерриш на пресс-конференции.

По его словам, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше.

«Мы только что получили предварительные данные, указывающие на то, что вторник, 23 июля, был в том же диапазоне. Другими словами, прошедшие воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений», — отметил генсек ООН.

Гутерриш пояснил, что если что-то и разделяет мир, так это то, что население Земли все больше ощущают жару.

По словам генсека, Земля «становится все жарче и опаснее для всех».

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН сообщила, что глобальные температуры могут вырасти до рекордно высоких уровней в следующие 5 лет. Это связано с парниковыми газами и сменой фаз океанический течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. В ВМО добавили, что такие процессе повлияют не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков

Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток поступает из океана в атмосферу. Процесс смены начался еще летом 2023 года.

Ранее CNN сообщал, что таяние полярных льдов, вызванное глобальным потеплением, меняет скорость вращения Земли и увеличивает продолжительность дня.

По данным телеканала, такие изменения свидетельствуют об очередном признаке огромного влияния человека на природу. Геофизик из Лаборатории реактивного движения NASA и автор отчета Сурендра Адхикари назвал это «свидетельством серьезности продолжающегося изменения климата».

В марте научный журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорится, что неврологические и психиатрические заболевания, в том числе деменция, депрессия и инсульт, могут прогрессировать из-за изменения климата и глобального потепления.