Правила дорожного движения (ПДД) обязывают автомобилистов пропускать самокатчиков на нерегулируемых пешеходных переходах лишь в том случае, если они спешились и переходят дорожную часть пешком. Об этом говорится в ответе ГИБДД России на запрос автоэксперта и разработчика ГОСТ на комплексы автофиксации Григория Шухмана.

В документе, опубликованном изданием «Ридус», говорится, что эти правила распространяются на велосипедистов и других участников дорожного движения, управляющих СИМ — средствами индивидуальной мобильности. Самокаты и электросамокаты относятся к этой же категории.

«Так как лицо, управляющее СИМ, — это отдельная категория участников дорожного движения, не приравненная к пешеходам, то и водитель уступать дорогу переезжающему самокатчику не обязан, потому как этого не требуют Правила [дорожного движения]», — говорится в тексте ответа, полученного Шухманом.

В мае 2023 года глава сенатского комитета по конституционному закондательству и государственному строительству Александр Клишас предложил запретить передвижение на электросамокатах в городской черте, за исключением специально выделенных для этого зон вроде парков. Идею с небольшими оговорками уже поддержали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов.

Однако в Государственной думе инициативу Клишаса не поддержали. Опрошенные RTVI депутаты отметили, что электросамокаты являются удобным средством передвижения в городе, а отрегулировать эту сферу, позаботившись о безопасности таких поездок, — это задача государства.

Прецеденты запрета передвижения на электросамокатах в больших городах известны: например, в 2019 году такую меру приняли власти Сингапура, полностью заблокировав езду на этих транспортных средствах по тротуарам. В США с 2018 года к водителям электросамокатов применяются взыскания, аналогичные наказаниям для автомобилистов, — например, их штрафуют за езду в пьяном виде.