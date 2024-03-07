Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе. Об этом в статье для журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий, внимание обратил РБК.

«Обстановка в регионах, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации, конфликтный потенциал которых при определенных условиях может привести к втягиванию России в вооруженные конфликты, — не менее сложная. Нельзя также уменьшать значение военных угроз внутренней безопасности», — пояснил Зарудницкий.

Начальник академии Генштаба считает, что завершение конфликта на Украине не станет кризисной конфронтации России и стран Запада, так как «запущенный процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы».

«Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Существенно возрастает вероятность целенаправленного втягивания нашего государства в новые военные конфликты», — отметил он.

По словам Зарудницкого, жесткого раскола мира не произошло, что привело к появлению большой группы нейтральных стран, которые стремятся к достижению политической и военной независимости (автономии) от США и их союзников.

«За редким исключением, это недолгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства. Несомненный интерес в этой области представляют отдельные страны Африканского континента, ряд государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии», — добавил начальник академии.

В начале декабря 2023 года президент США Джо Байден заявил об угрозе нападения России на НАТО в случае победы на Украине, отметив, что это втянет в конфликт и США. Президент России Владимир Путин назвал это заявление «полной чушью». По его словам, у Москвы «нет никаких резонов, никакого интереса ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО».

В январе Bild выпустил материал, в котором говорится, что Германия рассматривает сценарий, при котором Россия якобы может атаковать восточный фланг НАТО. Согласно описанному изданием сценарию, Россия к июню 2024 года отбросит ВСУ назад в ходе весеннего наступления, а спустя месяц якобы начнет сначала «скрытую, а затем все более явную атаку на Запад». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать статью Bild, отметив, что издание тоже «не гнушается публикацией различных уток».