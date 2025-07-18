Сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию по иностранному вмешательству, может покинуть Совет Федерации. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента, и один в верхней палате парламента.

Климов представляет в Совфеде исполнительную власть Пермского края, где в сентябре пройдут выборы губернатора. Один из собеседников РБК объясняет, что избранный глава может не делегировать в Совфед Климова. По словам другого источника, сенатора больше не хочет видеть руководство палаты. Третий утверждает, что место представителя Пермского края может занять чиновник, место для которого искала администрация президента.

Вместе с тем источники говорят, что Климов это решение не поддерживает и пытается удержаться на своем месте. Собеседники издания предполагают, что его могут поддержать в руководстве «Единой России». В разговоре с РБК Климов отказался комментировать ситуацию вокруг своего возможного ухода с должности.

Андрею Климову 70 лет. Он родился в Перми и отмечал, что несмотря на работу в Москве, сохраняет прописку в Перми и считает себя пермяком.

В Совфеде Климов работает с 2012 года, до этого был депутатом Госдумы. В настоящее время Климов занимает должность зампреда по международным делам, также с 2017-го он возглавляет временную комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Климов неоднократно критиковал Запад. Так, в июне 2022 года он негативно отреагировал на решение Литвы о запрете провозить санкционные товары по железной дороге в Калининградскую область.

«Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», — писал Климов в своем телеграм-канале.

В июне 2024 года Климов, комментируя выдачу ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова, заявил, что МУС дискредитирует сам себя, не причиняя реального вреда России.

«Ордер выдали, чтобы немного затруднить этим людям жизнь, осложнить их географические перемещения. Но на самом деле все это очень мелко», — поделился мнение сенатор.

В мае 2025-го года Климов предупреждал, что со стороны России «в любом случае будет» ответ на любые попытки Украины сорвать парад Победы в Москве 9 мая, и он может быть «разнообразным».