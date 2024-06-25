Ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова были выданы, чтобы осложнить их «географические перемещения», пояснил «Ленте.ру» сенатор Андрей Климов.

По его словам, подобными решениями МУС просто дискредитирует сам себя, не причиняя реального вреда России.

«После того, что устроили с выдачей ордера на арест нашего верховного главнокомандующего, все остальное только дополняет безумие, охватившее этот орган. Ордер выдали, чтобы немного затруднить этим людям жизнь, осложнить их географические перемещения. Но на самом деле все это очень мелко», — поделился мнением член Совета Федерации.

Климов напомнил, что США не признают решения этого суда, касающиеся их самих, зато активно используют их «в своих целях против других стран».

«Когда мы начинаем об этом говорить, то только повышаем серьезность МУС», — подытожил он.

25 июня стало известно, что вторая Палата досудебного производства МУС выдала ордера на арест нынешнего секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

В пресс-релизе на сайте МУС утверждается, что ордера выданы «в контексте ситуации на Украине в связи с предполагаемыми международными преступлениями, совершенными в период как минимум с 10 октября 2022 года до по крайней мере 9 марта 2023 года».

69-летнего Шойгу и 68-летнего Герасимова, согласно пресс-релизу, считают «предположительно ответственными» за военные преступления — «нанесение ударов по гражданским объектам», «причинение чрезмерного случайного урона гражданским лицам или ущерба гражданским объектам», а также «бесчеловечные деяния».

В марте 2024 года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. В постановлении говорилось, что оба они ответственны за ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые наносились в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, связав это с «незаконной депортацией» детей с территории Украины.

Россия не признает юрисдикцию МУС. Комментируя ордер на арест главы государства, в Кремле говорили, что считают «возмутительной и неприемлемой саму постановку вопроса». В свете выдачи ордеров на арест Шойгу и Герасимова в Совбезе России заявили, что это решение МУС ничтожно и является «сотрясанием воздуха».