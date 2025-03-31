Осквернителей могил военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и трех военнослужащих, погибших на военной операции, ждет «неотвратимое возмездие». Об этом написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми. Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден», — написал он.

В ночь на 31 марта в крымском поселке Нижнегорском неизвестные вандалы совершили поджог могилы Федорчака и еще троих участников военной операции. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Корреспондент «Известия» Александр Федорчак погиб 24 марта в результате обстрела ВСУ в поселке Михайловка в ЛНР вместе с оператором «Звезды» Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели.

Последний репортаж Федорчака был посвящен обстановке на купянском направлении в Харьковской области. В своих соцсетях он писал, что вернулся на красно-лиманское направлении в ДНР, где «фронт активен с двух сторон».

Аксенов назвал корреспондента «талантливым журналистом и мужественным человеком».

«До начала СВО Александр работал на телеканале «Крым 24», с 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда». С первых дней спецоперации он выполнял свой служебный долг на исторических территориях», — рассказал глава республики.

На следующий день после этого, он подписал указ о награждении Федорчака орденом «За верность долгу» посмертно «за безупречное исполнение служебных обязанностей, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни».

28 марта Федорчака с воинскими почестями похоронили в родном поселке Нижнегорском на северо-востоке Крыма. Церемония прощания проходила с участием главы республики и председателя Госсовета региона Владимира Константинова на территории телерадиокомпании «Крым» в Симферополе.