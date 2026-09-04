В ночь на 4 сентября украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Сочи. Из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы возник пожар, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам Кондратьева, пожар может осложнить ситуацию с топливом на заправках города-курорта.

«Допустить этого нельзя», — подчеркнул губернатор.

Бензин и дизель поступают в регион в достаточном объеме, и вся логистическая цепочка должна работать без сбоев, отметил Кондратьев во время оперативного совещания. Он отметил случаи искусственного дефицита: на некоторых заправках топливо есть, но его не продают. Губернатор назвал такие действия недопустимыми, как и любые попытки создавать ажиотаж, и распорядился передать информацию о подобных случаях в правоохранительные органы.

Кондратьев потребовал максимально ускорить разгрузку прибывающих цистерн, оперативно доставлять топливо на АЗС и снять лимиты на заправках, а также поставлять ресурс потребителям по честной и доступной цене.

Обломки беспилотников нашли по нескольким адресам в Сочи и на территории федеральной территории «Сириус». По предварительным данным оперштаба Кубани, пострадавших нет, к местам падения обломков выехали оперативные и специальные службы.

Министерство обороны РФ сообщило, что с 20:00 3 сентября до 8:00 4 сентября над территорией России сбили около 490 беспилотников — над Брянской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Москвой, Краснодарским краем, Башкирией и Крымом. Больше всего дронов — 247 — за сутки уничтожили над Брянской областью, над Москвой ПВО отразила атаку 35 беспилотников. В Севастополе нейтрализовали пять дронов, повреждены жилые дома и автомобили, в Оренбургской области из-за атаки перекрывали участки дорог.