Губернатор Курской области сообщил о попытке диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорвать границу региона. Об этом глава региона сообщил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Старовойт рассказал, что с утра 12 марта идет обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района. По его словам, была зафиксирована попытка ДРГ проникнуть в регион.

«Стрелковый бой был, но никакого прорыва не было», — заверил Старовойт.

Курский губернатор также отметил, что в ночь на 12 марта регион подвергся массированной атаке беспилотниками. «Неспокойная ночь выдалась сегодня для всех нас. <…> Отлично отработали наши силы противовоздушной обороны», — сказал он, отметив что в области после ночных обстрелов продолжает действовать оповещение о ракетной опасности.

Старовойт выразил благодарность погрануправлению ФСБ и Минобороны за «защиту наших территорий, нашего спокойствия».

Ранее Старовойт сообщал, что в ночь на 12 марта над Курской областью были сбиты шесть беспилотников. Позже Минобороны отчиталось об 11 сбитых БПЛА над регионом.

О попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую и Курскую области утром 12 марта сообщили российские военные корреспонденты и блогеры. Военкор Семен Пегов (проект WarGonzo) писал, что диверсанты пытались перейти границу в районе Теткино с трех направлений. По его данным, часть из них были убиты, часть «отброшены назад». Телеграм-канал Baza сообщил, что во время стрелкового боя были ранены два человека, в том числе местный житель.

На фоне сообщений о вылазке диверсантов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 12 марта сообщил, что Грайворонский городской округ оказался под минометным и артиллерийским обстрелом. По данным, приведенным главой региона, пострадавших нет, есть один пострадавший. Также зафиксированы разрушения в нескольких приграничных населенных пунктах.