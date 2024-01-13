Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл в Киев с первым после назначения международным визитом, сообщает телеканал BFM TV. Как пишет газета Le Parisien, 12 января глава французской дипломатии вылетел в Польшу и в 20:30 сел на ночной поезд до украинской столицы. Этот маршрут, поясняет издание, после начала российской военной операции стал стандартным для желающих посетить Украину западных политиков.

Программа визита Сежурне включает две встречи — с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка имеет символическое значение — демонстрирует желание Парижа «немедленно подтвердить поддержку и обязательства Франции и Европы по отношению к Украине». Le Parisien отмечает, что для французского лидера Эмманюэля Макрона поддержка Украины является приоритетом, и он сам может отправиться туда в ближайшие недели.

Предыдущий министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которую сменил Сежурне, планировала посетить Киев 13 января, поэтому решение нового главы МИД следовать этому плану выглядит вполне логичным, пишет газета.

Ее источник, близкий к Елисейскому дворцу, утверждает, что этот вопрос обсуждался с Макроном. «Роль Сежурне состоит в том, чтобы позиционировать себя как госсекретарь США Энтони Блинкен, быть деятельным министром иностранных дел», — рассказал собеседник издания.

Источник Reuters в дипломатических кругах пояснил, что Макрон счел важным не отменять запланированную предыдущей главой МИД поездку, чтобы «подчеркнуть приверженность» поддержке Украины.

Поездка Сежурне на Украину последовала за визитом туда премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал в 2024-2025 годах предоставить Киеву военную помощь на 2,5 млрд фунтов ($3,2 млрд), напоминает Politico.

Не имеющий никакого опыта работы в дипломатической сфере 38-летний Стефан Сежурне был назначен министром иностранных дел Франции в четверг, 11 января. СМИ называют его одним из «мальчиков Макрона», который активно помогал нынешнему президенту выиграть выборы в 2017 году. Также известно, что Сежурне состоит в отношениях с новым премьер-министром Габриэлем Атталем.