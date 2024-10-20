Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что приказал своему ведомству инициировать судебный процесс против президента Франции Эммануэля Макрона — после того как Париж запретил израильским фирмам участвовать в предстоящей военно-морской выставке. Об этом сообщает Reuters.

Решение запретить участие израильских фирм в парижской выставке Euronaval стало последним в череде решений, вызванных обеспокоенностью правительства Макрона действиями Израиля в секторе Газа и Ливане.

Организатор выставки Euronaval, которая пройдет в Париже 4-7 ноября, заявил, что получил от французского правительства уведомление о запрете на выставление стендов израильских делегаций и демонстрацию оборудования израильского производства. В заявлении уточняется, что присутствовать на выставке в качестве посетителей гостям из Израиля разрешено. Решение коснулось семи фирм.

«Я поручил Министерству иностранных дел принять правовые и дипломатические меры против решения президента Франции… не допустить израильские компании к демонстрации их продукции на выставке @SalonEuronaval в Париже в следующем месяце. Бойкот израильских компаний или навязывание неприемлемых условий — недемократические меры, которые неприемлемы между дружественными странами. Я призываю президента Макрона полностью отменить их», — написал Кац в соцсети X.

Ранее сегодня палестинский Минздрав сообщил о гибели более 80 человек в результате израильского авиаудара по территории вблизи одной из крупнейших действующих больниц на севере сектора Газа. В Израиле подчеркнули, что считают эти данные требующими проверки.

Reuters отмечает, что после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара Израиль заметно усилил активность боевых действий против палестинской радикальной группировки и действующей в Ливане «Хезболлы». Агентство ссылается на экспертов по Ближнему Востоку, которые предполагают, что возросшая интенсивность израильских обстрелов и авиаударов вызвана стремлением ЦАХАЛ предотвратить «перегруппировку противника».

Накануне, 19 октября, израильские власти сообщили о попытке «Хезболлы» атаковать летнюю резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с помощью беспилотника. В сообщении уточнялось, что главы правительства в доме не было, и никто не пострадал, однако сам Нетаньяху воспринял случившееся как посягательство на его семью.