По меньшей мере 87 человек погибли или пропали без вести в результате израильских ударов по Бейт-Лахии на севере сектора Газа, сообщил палестинский Минздрав. По его данным, более 40 человек получили ранения.

Израильские военные заявили, что проверяют эти данные. Ранее Израиль утверждал, что обнародуемые палестинскими властями сведения о погибших и раненых «преувеличены», но своей информацией при этом не делился.

Палестинский Минздрав утверждает, что общее число погибших в результате израильских ударов в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 42 603 человек, а раненых — 99 795 человек. По данным министерства, минимум 84 палестинца погибли за последние 24 часа.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что израильской атаке подверглась больница Камаля Адвана в Бейт-Лахии на севере Газы. Директор больницы Хусам Абу Сафия сообщил, что авиаудары повредили резервуары для воды и электросеть, поэтому оказывать пациентам медицинские услуги стало практически невозможно. По его словам, территория больницы, где есть отделение интенсивной терапии для детей и клиника лечения истощения, в течение нескольких часов подвергалась интенсивным бомбардировкам и обстрелам.

Начальник сестринской службы больницы Камаля Адвана Эйд Саббах в интервью ВВС призвал Израиль прекратить атаки на медицинские учреждения и лагеря беженцев. По словам медика, последний удар был нацелен на жилые кварталы между кольцевой развязкой Абу-Джидиан и мечетью Аль-Кассам. В результате уничтожено множество домов, погибли десятки людей, некоторые по-прежнему остаются под завалами, заявил Саббах. Он подчеркнул, что даже под ударами врачи отказались покидать своих пациентов.

Израильские чиновники продолжают настаивать на том, что радикальная палестинская группировка ХАМАС создала подземные командные центры под больницами и другими объектами социальной гражданской инфраструктуры. ХАМАС последовательно отрицает эти обвинения.

По данным ООН, три оставшиеся крупных больницы сектора Газа, включая больницу Камаля Адвана, испытывают острую нехватку топлива и медикаментов. В течение первых двух недель октября гуманитарные грузы не поступали на север Газы через израильский контрольно-пропускной пункт, уточнили в организации.

На всю северную часть сектора Газа распространяется приказ израильских военных о необходимости эвакуироваться. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что своими ударами пытается помешать перегруппировке боевиков ХАМАС. Официально жителям северных районов предписано бежать в так называемую гуманитарную зону Аль-Маваси, но она сильно переполнена и тоже подвергается авиаударам.

Предыдущий массированный удар Израиль нанес по палестинскому лагерю беженцев в Джебалии, где погибли десятки людей. Израильские власти заявили, что это были боевики.