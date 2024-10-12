Не менее 22 человек погибли в результате израильских обстрелов около лагеря беженцев Джебалия в Палестине, пишет Al Jazeera. The Guardian со ссылкой на агентство гражданской обороны сектора Газа уточняет, что жертв около 30, включая женщин и детей.

Медики сообщили Reuters, что 11 октября был убит 61 палестинец. Израиль заявил, что в результате операции были ликвидированы десятки боевиков. При этом на фото, опубликованных новостными агентствами, пишет The Guardian, много детей. Подтвердить число погибших в лагере невозможно, потому что «Израиль не допускает иностранных журналистов», говорится в материале.

Палестинский Минздрав в своих соцсетях сообщил о 49 погибших и 219 пострадавших за последние сутки. По оценке ведомства, всего, начиная с 7 октября 2023 года, погибли 42 175 человек, еще 98 336 получили ранения.

Кроме того, после обстрела министерство объявило, что отделению интенсивной терапии больницы Камаль Адван в лагере Джебалия требуется топливо, чтобы «спасти жизни раненых и больных, пока не стало слишком поздно».

Медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» (MSF) заявила, что тысячи людей оказались в ловушке в Джебалии, поскольку из-за военных действий этот район превратился в «непригодные для жизни руины».

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X призвала палестинцев покинуть один из районов города Газа, который считается «опасной зоной боевых действий», а также отметила, что продолжает атаковать позиции ливанской радикальной группировки «Хезболла».

Times of Israel пишет, что накануне шел бой ЦАХАЛ с «Хезболлой» на юге Ливана, где также находится миротворческая миссия ООН (UNIFIL). По утверждениям армии Израиля, ее военные «обнаружили источник непосредственной угрозы», исходящей от позиций UNIFIL, и «открыли огонь». В результате удара из танка по наблюдательной вышке пострадали два миротворца из Шри-Ланки.

Израиль заявил, что он заранее предупреждал миссию ООН о необходимости найти укрытие. В UNIFIL сообщили, что 11 октября израильские танки также прорвали заграждение в зоне, где находятся миротворцы, тем самым подвергнув риску жизни миротворцев.

В UNIFIL входит 10 тыс. человек, в основном это граждане Италии, Франции, Малайзии, Индонезии и Индии. Начальник штаба Сил обороны Ирландии (в миссии ООН служит около 340 уроженцев республики) Шон Клэнси заявил, что, по его мнению, атака Израиля была преднамеренной, потому что вышка представляет собой «слишком маленькую цель», чтобы попасть случайно.

В начале октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении «точных ударов» по боевикам ХАМАС, которые, по утверждению военных, разместили свои командные центры в зданиях школы и мечети. 7 октября ЦАХАЛ отчитался об ударе по больнице «Шухада аль-Акса» в районе Дейр аль-Балах в секторе Газа, на территории которой якобы располагался командный центр палестинского радикального движения.