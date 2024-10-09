Больницы, расположенные в секторе Газа, не находились под особой защитой от неизбирательных бомбардировок со стороны израильской армии. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав расположение воронок от авиабомб, в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Global Public Health.

За год, прошедший с момента начала конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС, боевые действия в секторе Газа и их последствия неоднократно становились темой научных публикаций. Так, в августе вышло исследование о том, с какими типичными травмами и болезнями возвращались заложники из плена в Газе.

Теперь же группа американских исследователей под руководством Дениса Куничева из Гарвардского университета решила выяснить, избегали ли израильские военные попадания авиабомб в палестинские гражданские объекты, а именно в больницы. Известно, что во время операции Израиль применял авиационные бомбы Mark 84 (М-84) американского производства массой 904 кг. Радиус летального поражения М-84 составляет 360 м, а разлет осколков превышает 1,5 км.

В своем исследовании ученые сопоставили карту расположения всех больниц в секторе Газа с ранее опубликованными данными об авиационных ударах израильской армии. Для этого они использовали спутниковые снимки, в том числе компании Planet Labs, которые анализировали в своих расследованиях CNN и The New York Times. Определив все воронки соответствующего размера от бомб М-84 ученые выяснили, на каком расстоянии от ближайших больниц они появились в период с 7 октября по 17 ноября 2023 года.

«Мы нашли 592 воронки от бомб М-82. Из 36 больниц в секторе Газа у 25% как минимум одна бомба взорвалась в пределах радиуса летального поражения (360 м) и у 83,3% — в пределах радиуса повреждения инфраструктуры и ранений (800 м), — говорится в исследовании. — Наименьшее расстояние от воронки до больницы составляло 14,7 м. У двух больниц в пределах 800 м найдены 23 и 21 воронка, у одной больницы — семь воронок в пределах 360 м».

«Учитывая близость этих воронок от бомб к территориям больниц, это исследование раскрывает проблему неизбирательных бомбардировок поблизости от больничной инфраструктуры, которая находится под особой защитой международного гуманитарного права», — отмечают ученые.

В то же время авторы исследования признают, что выводы исследования ограничены, так как основаны лишь на спутниковых данных, по которым невозможно судить об истинных разрушениях больниц при авиаударах.

В начале октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении «точных ударов» по боевикам ХАМАС, которые, по утверждению военных, разместили свои командные центры в зданиях школы и мечети. 7 октября ЦАХАЛ отчитался об ударе по больнице «Шухада аль-Акса» в районе Дейр аль-Балах в секторе Газа, на территории которой якобы располагался командный центр палестинского радикального движения.