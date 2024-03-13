У Молдовы в данный момент нет планов по сближению с НАТО или вступлению в альянс. Об этом министр иностранных дел республики Михаил Попшой рассказал в интервью Алексею Венедиктову* в программе «Если наступит завтра» на RTVI.

«О каком-то членстве в НАТО на данный момент речь идти не может, потому что нет достаточно поддержки в обществе. Но обсуждать эту тематику надо», — заявил Попшой.

По мнению главы МИД, в молдавском обществе из-за «российской пропаганды» существует отношение к НАТО как к «какой-то страшилке».

«Но надо иметь свободную публичную дискуссию о всех «за» и «против» и вот в таком демократическом процессе принять решение. Но это будет более длительная перспектива. На данный момент речь о вступлении или о каком-то более близком сотрудничестве, кроме того что у нас было до сих пор, пока не идет», — заверил Попшой.

При этом он отметил, что Молдова «однозначно стремится» в Европейский Союз. «И уже есть серьезный прогресс в том, что касается наших европейских перспектив», — добавил Попшой.

28 февраля в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) съезд депутатов всех уровней принял резолюцию, в которой обратился к России за помощью по защите региона «в условиях усиления давления Молдовы». В документе говорится, что у Москвы есть «уникальный положительный опыт» миротворческой деятельности на Днестре, а также «статус гаранта и посредника в переговорном процессе». Депутаты призвали мировое сообщество заставить власти Молдовы «отказаться от политики экономического удушения Приднестровья».

Позже власти ПМР пояснили, что в первую очередь ждут от России дипломатической поддержки в урегулировании отношений с Кишиневом.

В начале марта правительство Молдовы одобрило законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Кишинев объяснил это в том числе тем, что Россия вышла из ДОВСЕ в ноябре 2023 года.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов