Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Москве, планирует позднее на этой неделе посетить Киев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Как ожидается, Фидан встретится с украинскими официальными лицами, чтобы обсудить итоги первых с 2022 года прямых переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, прошедших 16 мая.

Во вторник, 27 мая, глава МИД Турции встречается с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Фидана, стороны затронут вопросы энергетики и торговли, проблемы Ближнего Востока и Африки, передает ТАСС.

Накануне, в первый день визита, турецкий министр встретился с президентом России Владимиром Путиным и отдельно с помощником главы государства Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию в Стамбуле.

Фидан на встрече с Лавровым отметил важность выбора Россией Стамбула в качестве площадки для российско-украинских переговоров. Это говорит о том, что Москва ценит отношения с Анкарой, рассудил он.

«Коммерсантъ» ранее написал со ссылкой на источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции, что страна «хотела бы монополизировать площадку для сложнейших переговоров по Украине». Собеседник издания пояснил, что это позволяет Анкаре не только наращивать свой политический капитал, но и «успешно маневрировать в ситуации санкционных ограничений» против России.

The Wall Street Journal (WSJ) писала 22 мая, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет предположительно в середине июня в Ватикане. Газета ссылалась на разговор президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами до и после беседы по телефону с президентом России Владимиром Путиным 19 мая. Однако 26 мая Reuters сообщил со ссылкой на три российских высокопоставленных источника, что Россия не рассматривает Ватикан как серьезный вариант, потому что это анклав Италии, являющейся членом НАТО. По их словам, в Москве больше склоняются к таким вариантам, как Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Оман.

При этом источник «Ъ» отметил, что повестка визита Фидана выходит за рамки украинского сюжета и включает вопросы, связанные в том числе с Ближневосточным регионом. В частности, Анкару волнует Сирия.

Источник Reuters подтвердил, что Путин и Фидан обсудили инициативы по прекращению военных действий на Украине и развитие ситуации после стамбульских переговоров. Также были подняты вопросы экономического и энергетического взаимодействия между Россией и Турцией. Накануне о содержании беседы в Кремле турецкие дипломатические источники рассказали ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал на брифинге, что ситуация вокруг Украины будет «главной темой» на встрече Путина и Фидана.