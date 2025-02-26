Министр финансов Германии Йорг Кукис в интервью Bloomberg на встрече министров G20 в Кейптауне (ЮАР) допустил возможность увеличения расходов на оборону уже к марту. По его словам, немецкие чиновники могут принять это решение еще до вступления нового парламента.

«Парламент имеет мандат на оставшуюся часть срока, но именно он должен решить, каким будет содержание потенциальных соглашений», — заявил Кукис.

По словам главы Минфина, увеличение расходов на оборону Германии — одна из важных задач для укрепления европейской основы НАТО.

Министр финансов Германии отметил, что в еще не утвержденном федеральном бюджете страны на 2025 год есть «дыра» в несколько миллиардов евро, решение которой станет ключевой задачей для нового правительства будущего канцлера Фридриха Мерца.

«Министр финансов всегда должен знать о бюджетных ограничениях, а они в Германии только в этом году весьма сильны», — подчеркнул он.

По информации неназванного источника Bloomberg, Мерц уже ведет переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о финансировании расходов на оборону за счет долга в размере до €200 млрд.

Накануне

The Guardian со ссылкой на источники накануне сообщила о планах премьер-министра Великобритании Кира Стармера увеличить расходы на оборону страны до 2,5% ВВП ежегодно к 2027 году, а после 2029 — до 3%. Для этого потребуется сокращение расходов на международную помощь с 0,5% до 0,3% ВВП страны.

Как отмечало Reuters, заявление премьер-министра прозвучало, как явное «вступление» перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Ранее глава Минфина Польши Анджей Доманьский предложил странам Евросоюза и Великобритании создать единый Банк перевооружения или другой финансовый орган в поддержку усилий по наращиванию оборонных расходов. Он сообщил, что Варшава в течение многих месяцев вела переговоры о совместном финансировании обороны с Великобританией и что дальнейшие обсуждения этой темы с канцлером казначейства Рейчел Ривз состоятся во время предстоящей встречи G20.