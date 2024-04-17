США рассматривают различные варианты использования российских замороженных активов, в том числе их полную конфискацию и применение в качестве залога. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, ее слова приводит The Washington Post.

По словам главы американского Минфина, Вашингтон продолжает «работать с международными партнерами, чтобы раскрыть экономическую ценность замороженных российских активов».

В среду 17 апреля Йеллен планирует встретиться с финансовыми лидерами стран «Большой семерки», чтобы продолжить обсуждение темы российских замороженных средств и рассмотреть «ряд возможностей — от фактического ареста активов до их использования в качестве залога». Министр финансов добавила, что Москва может ответить на подобные шаги Запада, поэтому США разрабатывают стратегии снижения таких рисков.

Вместе с тем Йеллен выразила уверенность в том, что Россия заплатит за ущерб, нанесенный Украине. С такой позицией она активно выступала еще в феврале 2024 года, отмечает издание.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя казначейства пишет, что даже при условии конфискации сразу всей суммы российских активов, Украина не сможет ее принять единовременно и в полном объеме. Собеседник агентства не смог назвать наиболее приемлемый вариант использования российских средств, но отметил, что окончательное решение будет принято лидерами G7.

В конце марта США предложили своим партнерам по G7 создать специальную структуру для выпуска облигаций на сумму не менее $50 млрд, обеспеченных прибылью от замороженных российских активов, сообщал Bloomberg. Средства от облигаций планировалось направить на поддержку Украины.

В феврале газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что страны Большой семерки допускают возможность выпуска долговых обязательств для финансирования Украины под залог замороженных российских активов.

В конце февраля Bloomberg также сообщал, что ЕС и США продолжают искать возможности для законного использования российских замороженных активов. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Евросоюз сосредоточен на поиске юридически безопасного варианта использования российских активов, «который можно реализовать в краткосрочной перспективе».

После начала боевых действий на Украине в феврале 202 года западные страны заморозили российские активы в размере около $300 млрд. Большая их часть находится в Евросоюзе. Иностранные лидеры согласны с мнением, что средства должны быть недоступны для России, но расходятся во взглядах о том, как изъять средства законным путем и помочь в этом Украине, не истощая их.