Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что подписал представление в правительство об увольнении своих замов Станислава Гайдера, Александра Сергия, Юрия Джигира, а также Людмилы Дараган с поста госсекретаря военного ведомства. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны.

«Система Министерства обороны Украины — Вооруженные силы, ГУР и ГОСТ — во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы. В этом контексте производятся и кадровые изменения», — говорится в сообщении министра.

Умеров отметил, что подписал подписал представление в кабинет министров об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря).

«О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно», — отметил он.

Умеров также сообщил о реформировании системы оборонных закупок.

«Спецтехноэкспорт» (СТЕ) переходит от ГУР в Миноборону. Поставил задачу довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами. Также продолжаем реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО», — добавил министр.

20 сентября стало известно, что министр обороны Украины уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. По данным «Бабеля», с главой военной разведки это решение не было согласовано. Один из источников утверждает, что оно было принято в Офисе президента Украины с целью «ослабить» позиции Буданова.

29 сентября украинское издание NV со ссылкой на источник писало, что Буданова могут также отправить в отставку в ближайшее время. По неподтвержденным данным, освободившееся место может занять глава Службы внешней разведки страны, генерал-лейтенант Олег Иващенко.