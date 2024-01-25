В рамках реформы высшего образования в России планируется создание двух направлений магистратуры — профессиональной и исследовательской. Как сообщил 25 января глава Минобрнауки Валерий Фальков, такое разделение позволит студентам получать более углубленные знания и заниматься научными исследованиями, передает «Интерфакс».

По словам министра, профессиональная магистратура подойдет тем, кто хочет получить более фундаментальные знания по своей специальности. Финансировать ее будут крупные компании и предприниматели. Исследовательская же магистратура дает возможность после ее окончания заняться наукой и будет финансироваться прямиком из бюджета.

Фальков предложил ввести два вида магистратуры в мае 2023 года. Он заявил, что эта ступень образования нужна для получения дополнительный знаний, а не диплома, и должна быть только в тех учебных заведениях, в которых есть соответствующая инфраструктура и кадровый потенциал. Особое значение магистратура имеет для студентов естественно-научных и инженерно-технических направлений, отметил Фальков.

В апреле 2022 года российские вузы исключили из Болонской системы. Она давала студентам возможность перейти из одного учебного заведения в другой, а страны-участницы программы могли признавать дипломы друг друга.

После выхода из Болонской системы в Минобрнауки заявили, что четырех лет учебы в бакалавриате недостаточно, чтобы студенты обладали необходимыми знаниями и умениями. Фальков тогда заявил, что к Болонской системе «надо относиться как к прожитому этапу» и что Россия создаст собственную систему высшего образования.

В феврале 2023 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования, в которой обучение в вузе длится от четырех до шести лет, в зависимости от отрасли. При этом президент отметил, что при желании студенты могут продолжить обучение в магистратуре или ординатуре.

В мае того же года российский президент подписал указ о реализации экспериментального проекта в сфере высшего образования. Он предусматривает переход на новую систему, в которой есть два уровня высшего образования — базовое и специализированное, а аспирантура является уровнем профессионального образования. В эксперименте примут участие шесть российских вузов. Соответствующие учебные программы появляется в них уже со следующего учебного года.