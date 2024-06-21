Москва сталкивается с политизацией международного сотрудничества в правоохранительной сфере и это » контрпродуктивная позиция». В частности, Россию пытаются исключить из Интерпола, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев в ходе встречи с генпрокурором Китая Ин Юном в российской столице.

Международная организация уголовной полиции Интерпол сотрудничает практически со всеми странами в мире. Интерпол способствует выслеживанию и задержанию преступников, которые скрываются от правосудия за территорией своего государства. Международная полиция может экстрадировать обвиняемого на его родину по запросу государства. При этом Интерпол не занимается политическими преступлениями.

«С чем мы сегодня сталкиваемся: попытки исключить Россию из рамок международного полицейского сотрудничества, различные ограничения, сокрытие информации о разыскиваемых преступниках другими государствами, неисполнение наших запросов, приостановление участия нашей страны в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», — рассказал глава МВД.

По его словам, подобные действия и ограничения «выгодны членам международных транснациональных преступных группировок», которые выстраивают преступные схемы и занимаются незаконным оборотом наркотиков.

При этом российская сторона «никогда не была замечена в каких-то неблаговидных целях» при сотрудничестве с зарубежными партнерами в рамках Интерпола, отметил Колокольцев.

В то же время глава МВД заявил о важности сотрудничества России с КНР по антинаркотическому вектору, тем более, что Пекин в этой сфере остается для Москвы «одним из наиболее значимых партнеров».

Адвокат Сергей Жорин рассказывал, что из-за сложившейся ситуации и боевых действий на Украине некоторые страны, преимущественно западные, не готовы экстрадировать в Россию разыскиваемых преступников, поскольку допускают, что эти действия могут быть политически мотивированными. Юрист допустил, что, например, телеведущую Татьяну Лазареву*, которую МВД России объявило розыск, Интерпол даже не внесет в свою базу по политическим причинам.

В то же время западные страны также через Интерпол сотрудничают с Москвой по другим преступлениям. Например, в марте власти США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении собственной дочери и жестоком обращении с ней.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов