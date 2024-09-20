На территории Суджанского района Курской области остается более тысячи мирных жителей, заявил глава района Александр Богачев на встрече с вывезенными жителями региона, которая прошла в Подмосковье. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам Богачева, сейчас в Суджанском районе идут тяжелые бои, при этом в населенном пункте находятся около 1350 мирных жителей. В то же время он не смог точно сказать, сколько жителей района уже успели выехать из опасной зоны.

«Идут бои, очень тяжелые. Пытаются наши их толкать, выбивать. Естественно, они сопротивляются. Военные мне сказали: “Вы поймите правильно, мы же тоже не будем рисковать жизнями своих солдат. Мы сначала все сравняем, а потом будем заходить и зачищать”», — отметил Богачев.

Он заявил, что не знал о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По словам главы района, его «дезинформировали, как и всех остальных людей».

«Утром я приехал в комендатуру пограничного управления. Мне сказали, что прошло только два танка, которые направились в сторону пункта пропуска. И вышла группа, которая их сейчас ликвидирует. Я говорю: “Есть угроза?”. Нет угрозы. Со мной были люди, они могут это подтвердить», — заявил Богачев.

Он признался, что «до последнего верил» в способность российских сил защитить и сразу же отбить войска противника. По словам Богачева, в день начала украинского наступления — 6 августа — он находился на территории района, «до 11 часов был в администрации», а в 10 часов вечера того же дня «пешком выходил из больницы».

Также Богачев рассказал, что на следующий день после украинского вторжения вместе с руководителем АНО «Патриот» Алексеем Спиридоновым начал вывозить мирных граждан на бронированных инкассаторских фургонах.

«Я две ночи вообще не спал, трое суток просто их вывозил, сколько мог. Это было опасно. Первое время старались вывозить семьи с детьми. Было такое: в автобус сажал 12 детей и шесть взрослых, мы ехали, перед нами ехал УАЗ Патриот, в него прилетел дрон. Может, надо было остановиться, помочь. Но я переживал, что если сейчас остановлюсь, то прилетит. Они могут все погибнуть», — поделился чиновник.

Богачев уточнил, что вывозил людей из Суджи до 10 августа. После того, как во время эвакуации обстреляли фургон волонтеров из автоматического оружия, руководство района решило отказаться от заезда в этот населенный пункт.

«Нам рассказали, в каком месте обстреливали, мы понимали, что туда уже заехать невозможно. Чтобы не рисковать ни своими жизнями, ни жизнями тех людей, кого мы можем вывезти, мы приняли решение оттуда уже не забирать, а забирать из других сел», — добавил он.

Наступление украинских войск на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Минобороны регулярно отчитывается об «отражении попытки вторжения ВСУ»; российские военные телеграм-каналы 10 сентября сообщили о начале контрнаступления в приграничном регионе. После вторжения из Курской области были эвакуированы более 150 тыс. жителей.