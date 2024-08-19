Оспа обезьян для России не представляет опасности благодаря «традиционным ценностям», заявила в разговоре с телеграм-каналом Shot глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для России в целом это [заболевание] в целом не представляет никакой опасности. Учитывая особенности путей распространения оспы обезьян, я абсолютно уверена, что в России с ее традиционными ценностями это заболевание как эпидемическое не опасно. <…> Распространения мы не предполагаем, и его не будет», — сказала она.

Попова заверила, что в стране налажена экосистема, которая «хорошо работает» и это «уже проверено». Она напомнила, что ранее в России были зарегистрированы три случая завозной оспы, которую «своевременно выявили и не допустили никакого распространения».

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Распространение заболевания было зафиксировано в Демократической Республике Конго, а позднее в соседних Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса 17 августа заявил, что с начала 2024 года в 13 африканских странах было зарегистрировано 17,5 тыс. случаев заболевания оспой обезьян, 517 человек умерли. Это на 160% больше, чем годом ранее.

Также первый случай заражения оспой обезьян 15 августа зарегистрировали в Швеции. Как сообщили власти страны, заражение произошло во время пребывания пациента в Африке.

Новый штамм вируса оспы обезьян

Как указывает Reuters, нынешняя вспышка оспы обезьян в ДР Конго связана с распространением штамма «Клада Ib» (Clade Ib). Он, вероятнее всего, легче распространяется через тесные контакты, включая половые. «Клада Ib» — новый вариант эндемичного для ДР Конго штамма «Клада I» (Clade I; клада — группа организмов, содержащая общего предка и всех его прямых потомков).

«С учетом вспышек других клад вируса оспы обезьян в ДРК и других странах Африки становится очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизни людей требуются согласованные международные меры реагирования», — отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Оспа обезьян впервые была обнаружена у людей в 1970 году на территории ДР Конго. Заболевание вызывается ортопоксвирусом и считается эндемичным для стран Центральной и Западной Африки.

Среди симптомов оспы обезьян — кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении 2—4 недель и сопровождаться лихорадкой, головной болью, болями в мышцах, болью в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.