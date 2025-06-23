В Польше предотвратили покушение на президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту города Жешува. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, передает «РБК-Украина».

По словам Малюка, покушение якобы готовил гражданин Польши — «военный пенсионер», которого «завербовали десятки лет назад». По утверждению главы СБУ, мужчина «свято верил в советскую идею» и якобы «много лет» вынашивал свое намерение.

Для устранения Зеленского якобы рассматривалось несколько способов: задействовать FPV-дрон либо «снайперский комплекс», заявил Малюк.

По его словам, подозреваемого задержали при помощи сотрудников Агентства внутренней безопасности Польши, передает Telegraf.

СБУ официально сообщала о задержании поляка в апреле 2024 года. По версии украинской спецслужбы, он якобы сотрудничал с российской военной разведкой и должен был собирать данные о работе польского аэропорта Жешув-Ясенка. Якобы это помогло бы спланировать покушение на Зеленского во время его визита в Польшу.

Малюк добавил, что в 2024 году еще одно покушение на президента Украины якобы готовилось прямо на территории его офиса некой «агентурной группой».

«С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года <…>. Осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу», — рассказал глава СБУ.

По его словам, группа также собирала информацию и якобы готовила покушения на самого Малюка и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. По этому делу был задержан полковник управления госохраны (УГО), сообщил глава спецслужбы.

В мае прошлого года СБУ сообщала о задержании двух полковников госохраны. По версии ведомства, они входили в сеть, деятельность которой якобы курировала ФСБ. Утверждалось, что для покушения на Зеленского вербовали приближенных к нему украинских военных, которые которые «могли бы взять главу государства в заложники, а затем убить его».

СБУ заявила о попытке покушения на журналиста Гордона*

Пресс-служба украинской спецслужбы также распространила 23 июня информацию о «разоблачении агентурно-боевой сети», которая якобы готовила повторное покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона*.

Согласно пресс-релизу, в Киеве была проведена «многоэтапная операция» по задержанию четырех «агентурно-боевых групп ФСБ» и их координатора, которые якобы готовили убийство. Исполнителям, как утверждается, обещали выплатить $400 тыс.

В СБУ заявили, что подготовить покушение было поручено «глубоко законспирированному агенту в Киеве» — россиянину с Северного Кавказа, якобы переброшенному на Украину еще до начала военной операции «под видом политического изгнанника из России».

Украинская спецслужба не называет имени подозреваемого, но утверждает, что в России против него «сфабриковали» уголовные дела и объявили мужчину в розыск «для большей конспирации».

По версии СБУ, подозреваемый купил «на средства ФСБ» несколько автомобилей, замаскировал их под сервис такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами. Таксисты-«агенты» якобы шпионили за Гордоном*, изучая его распорядок дня, места частого пребывания и наличие охраны. Киллер должен был застрелить журналиста, а затем скрыться на мотоцикле.

СБУ утверждает, что задержанные также готовили покушения на граждан других государств, участвующих в боевых действиях на стороне Украине. В числе целей, как заявляет украинское ведомства, был некий россиянин, участвующий в боях в составе «Русского добровольческого корпуса»**.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** организация признана террористической и запрещена в России