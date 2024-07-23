Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Читл все же решила уйти в отставку на фоне расследования обстоятельств покушения на Трампа и работы Секретной службы, хотя до этого категорически отказывалась увольняться.

Накануне, 22 июля, состоялись слушания комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США, на которых обсуждался инцидент с нападением на Трампа. Выступая там, Читл признала, что это покушение стало «самым значительным провалом Секретной службы США за несколько десятилетий». При этом она заявила, что считает себя самым подходящим человеком для занимаемого поста, и отказалась уходить в отставку.

Члены комитета открыто порекомендовали Читл уволиться. Глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что если она сама не подаст в отставку, то ее должен будет уволить президент США Джо Байден. По его мнению, если бы Трамп пострадал более серьезно или погиб, главу Секретной службы ждало бы наказание.

Неделю назад в интервью телеканалу ABC News Читл признала, что ответственность за покушение на Трампа лежит на ней как на руководителе Секретной службы, обеспечивающей безопасность первых лиц США. Тогда она тоже заявила, что не собирается уходить в отставку даже на фоне критики и осуждения в адрес всей возглавляемой ею организации.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Пуля задела верхнюю часть правого уха стоявшего на сцене политика. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс, находившийся на крыше ближайшего здания. Стрелка убили сотрудники спецслужб, охранявшие мероприятие.

Через пару дней источники телеканала CNN рассказали, что за последние несколько недель власти США получали разведданные о планах Ирана совершить покушение на Трампа. В связи с этим Секретная служба должна была усилить меры безопасности и предупредить предвыборный штаб кандидата-республиканца о том, что митинги на открытом воздухе нежелательны.