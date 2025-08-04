Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область, по предварительной оценке, составляет более 3 млрд рублей. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что это предварительная цифра, так как оценка причиненного ущерба продолжается.

В начале августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. 26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении региона.

В мае 2025-го врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что военные и следователи после освобождения населенных пунктов были обнаружены тела 304 мирных граждан, большая часть из них опознана.

25 июля Бастрыкин заявил, что в результате вторжения ВСУ в общей сложности погиб 331 мирный житель Курской области, еще 553, включая 25 несовершеннолетних, получили ранения.

По итогам расследования действий ВСУ в Курской области СКР возбудил более 600 уголовных дел по статьям «Террористический акт», «Убийство», «Умышленное уничтожение имущества» и другим. 213 из них уже направлены в суд, 230 человек получили сроки. Среди фигурантов — иностранные наемники.