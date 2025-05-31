В реестре жителей Курской области, которые исчезли после вторжения ВСУ в августе 2024 года, значатся 2287 человек, о судьбе 576 из них пока ничего не известно. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что список, который начал формироваться еще в феврале, опирается на официальные данные, а также сведения от волонтеров, глав районов и сельсоветов.

«В конечном счете в реестре значится 2287 тыс. человек: 1290 из них удалось найти, установлено примерное местонахождение 421 человека (это люди, как находящиеся на Украине, так и те, кто отказывается выезжать из освобожденных населенных пунктов). В этот перечень входят и погибшие мирные жители», — добавил Хинштейн.

При этом, продолжил врио главы Курской области, о судьбе 576 человек, включая четверых несовершеннолетних, до сих пор ничего неизвестно, работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно.

«К сожалению, по мере освобождения наших населенных пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана. Сейчас продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными», — сообщил он.

13 января Хинштейн заявил о необходимости создать единый реестр всех пропавших без вести жителей Курского приграничья, сделав его открытым и общедоступным.

28 января российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с Хинштейном они составляют список пропавших без вести в Курской области. Российский Красный Крест сообщал, что организация получила свыше 7 тысяч обращений о пропавших людях, удалось найти местонахождение 1419 человек.

В феврале правительство Курской области рассказало, что в едином списке пропавших без вести курян после сверки «осталось немногим более 2000 граждан». Власти региона при этом уточнили, что проверка информации продолжается.

«Страшно, но морально легче». Как живет Курщина после освобождения приграничья

В начале августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что украинские войска заняли территорию площадью 1268 кв. км.

12 марта российский лидер Владимир Путин впервые после начала вторжения ВСУ посетил Курскую область, где побывал в пункте управления российскими подразделениями. 26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции в Курской области.