В реестре жителей Курской области, которые исчезли после вторжения ВСУ в августе 2024 года, значатся 2287 человек, о судьбе 576 из них пока ничего не известно. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что список, который начал формироваться еще в феврале, опирается на официальные данные, а также сведения от волонтеров, глав районов и сельсоветов.

«В конечном счете в реестре значится 2287 тыс. человек: 1290 из них удалось найти, установлено примерное местонахождение 421 человека (это люди, как находящиеся на Украине, так и те, кто отказывается выезжать из освобожденных населенных пунктов). В этот перечень входят и погибшие мирные жители», — добавил Хинштейн.

При этом, продолжил врио главы Курской области, о судьбе 576 человек, включая четверых несовершеннолетних, до сих пор ничего неизвестно, работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно.

«К сожалению, по мере освобождения наших населенных пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана. Сейчас продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными», — сообщил он.

13 января Хинштейн заявил о необходимости создать единый реестр всех пропавших без вести жителей Курского приграничья, сделав его открытым и общедоступным.

28 января российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с Хинштейном они составляют список пропавших без вести в Курской области. Российский Красный Крест сообщал, что организация получила свыше 7 тысяч обращений о пропавших людях, удалось найти местонахождение 1419 человек.

В феврале правительство Курской области рассказало, что в едином списке пропавших без вести курян после сверки «осталось немногим более 2000 граждан». Власти региона при этом уточнили, что проверка информации продолжается.

В начале августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. В январе 2025-го Минобороны России сообщило, что украинские войска заняли территорию площадью 1268 кв. км.

12 марта российский лидер Владимир Путин впервые после начала вторжения ВСУ посетил Курскую область, где побывал в пункте управления российскими подразделениями. 26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции в Курской области.