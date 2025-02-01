В едином списке пропавших без вести жителей Курской области числится «немногим более 2000 граждан», сообщили в правительстве региона. В кабмине отметили, что сократили перечень из-за повторяющихся имен.

Власти региона подчеркнули, что «распространяемая в СМИ и соцсетях информация о резком увеличении числа жителей Курской области, утративших связь с родственниками, не корректна».

На текущий момент в работе у курского комитета региональной безопасности, который занимается единым перечнем пропавших курян, сейчас более 10 реестров: от полиции, местного омбудсмена, Красного Креста, органов местного самоуправления, родственников пропавших без вести и волонтеров.

«В списках установлено трехкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2000 граждан», — заявили в правительстве, уточнив, что сверка данных и уточнение списка продолжается.

В ближайшее время пройдет заседание рабочей группы, которая занимается единым списком пропавших курян, во время встречи будет представлен «уточненный и верифицированный список». Его и разместят на официальных сайтах региона, добавили в курском кабмине.

Первое заседание группы прошло 29 января. Врио главы Курской области Александр Хинштейн тогда отмечал, что они соберутся заново через 10 дней, подчеркнув, что «к этому времени значительная часть работы должна быть уже выполнена».

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года, с тех пор в регионе идут бои. В начале декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора региона вместо Алексея Смирнова. Во время прямой линии Путин заявил, что российские войска «точно совершенно» выбьют ВСУ из Курской области, но не назвал дату, объяснив это тем, что военные будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.

28 января омбудсмен России Татьяна Москалькова рассказала, что они вместе с Хинштейном готовят перечень пропавших без вести жителей Курской области.

До этого Российский Красный Крест писал, что организация приняла более 7 тыс. обращений по поводу пропавших без вести, удалось выяснить местонахождение 1419 человек.

В начале января Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых жителей Курской области, составленный по обращениям к ней. Жительница Суджанского района Любовь Прилуцкая, которая после вторжения ВСУ в регион утратила связь со своими родителями, записала видеообращение к Москальковой и Хинштейну, назвав опубликованный список «плевком в лицо людям, которые пять месяцев ничего не знают о своих близких».

Хинштейн уточнил, что заявления от родственников пропавших принимают органы внутренних дел, и работа по их поиску «продолжается постоянно». По словам врио губернатора, с начала августа 2024 года по 10 января 2025-го в полицию поступило 1174 заявки на розыск пропавших, из них 240 уже найдены.

13 января Хинштейн заявил о необходимости создать единый реестр всех пропавших без вести жителей Курского приграничья, сделав его открытым и общедоступным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, выразила недоумение, что такого списка еще нет. Позже она дополнила свое сообщение, отметив, что списки есть, но «теперь их будут объединять в единый выверенный».