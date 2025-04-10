Начальнику отдела государственного архитектурно-строительного надзора Юрию Кожевникову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК, наказание — до 15 лет лишения свободы). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в телеграм-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

«Следствием установлено, что в период 2018—2020 гг. Кожевников получил взятки в виде денег и иного имущества за выдачу заключений о соответствии предъявляемым требованиям и разрешении ввода в эксплуатацию построенных объектов капитального строительства», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Кожевникова контролирует Главное военное следственное управление Следственного комитета.

5 марта Савеловский суд Москвы арестовал Кожевникова по обвинению в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК). Суд отказал защите в избрании ему более мягкой меры пресечения — домашнего ареста, объяснив это тем, что фигурант занимает высокую должность и может оказать влияние на подчиненных и ход следствия в целом.

По статьям, которые вменили Кожевникову, ему грозит наказание в виде:

штрафа на сумму до 5 млн рублей с запретом заниматься определенной деятельностью до 15 лет,

лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 15 лет

Управление Госстройнадзора контролирует строительство объектов, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе, реконструкцию объектов капитального строительства, а также устанавливает причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

Ранее адвокат бывшего командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, рассказал о приостановке производства уголовного дела. Мера пресечения изменена по причине «положительного решения» Минобороны России заключить с Поповым контракт на участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.