Обстановка на фронте на востоке Украины в последние дни «существенно обострилась», сообщил 13 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем телеграм-канале. По его словам, армия России начала «значительную» активизацию наступательных действий после проведения президентских выборов.

По словам Сырского, на лиманском и бахмутском направлениях россияне атакуют позиции ВСУ штурмовыми группами при поддержке бронетехники, а на покровском направлении пытаются прорвать оборону, используя «десятки танков и БМП».

Сырский подчеркнул, что проведению наступления ВС России способствует теплая сухая погода, благодаря которой тяжелой технике, в том числе танкам, легче продвигаться по местности. Российская армия «наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике», на фоне чего «периодически добивается тактического успеха», признал главком ВСУ.

По словам Сырского, «победить большего по численности» оппонента и «создать условия для перехвата стратегической инициативы» можно только при условии технического превосходства «в высокотехнологичных видах оружия».

В марте главком ВСУ назвал своим приоритетом на посту военачальника развитие беспилотных систем.

В начале апреля Сырский заявил, что обстановка на фронте «остается сложной». По его оценке, напряженная ситуация для ВСУ, в частности, складывается в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки, а также в населенных пунктах Бердычи, Орловка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка на донецком направлении.

13 апреля Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Первомайское в ДНР.