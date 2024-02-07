Росфинмониторинг внес начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов. Его данные появились в списке российского ведомства 7 февраля.

В декабре 2023 года Басманный суд Москвы арестовал Буданова по статье о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Руководителя ГУР Украины обвиняют в причастности к 104 террористическим актам. За две недели до этого МВД России объявило Буданова в розыск.

В начале октября Следственный комитет России заочно предъявил главе ГУР Украины обвинение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) по делу, которое было возбуждено в связи с атаками дронов на российскую территорию с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Еще одно уголовное дело в отношении главы ГУР Украины в России возбудили из-за атак на Крымский мост. Ответственность за них взяли на себя Служба безопасности Украины (СБУ) и украинское Минобороны. В апреле 2023 года Буданов по этому делу был заочно арестован на два месяца.

Помимо главы украинского разведки в список Росфинмониторинга попали командующий военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк и командующий Воздушными силами ВСУ Никoлай Олещук.

В апреле 2023 года Неижпапу заочно арестовали по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следствие считает его причастным к атакам морских беспилотников на черноморский флот России. Неижпапа числится в базе розыска МВД. Сергей Бурденюк, по версии следствия, участвовал в организации атак дронов на российские военные аэродромы в 2022 году. Он также объявлен в розыск. Николай Олещук тоже заочно арестован по обвинению в организации теракта из-за атак беспилотников.