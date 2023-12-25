Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова по статье о теракте. Об этом говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы московских судов.

«Буданов обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в сообщении пресс-службы.

Буданова арестовали на два месяца, срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания в России.

Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

14 декабря «Коммерсантъ» писал, что МВД России объявило в розыск начальника ГУР Украины. В начале октября Следственный комитет России заочно предъявил Буданову обвинение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК) по делу, которое было возбуждено в связи с атаками дронов на российскую территорию с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Еще одно уголовное дело в отношении главы ГУР в России возбудили из-за атак на Крымский мост. Ответственность за них взяли на себя Служба безопасности Украины (СБУ) и украинское Минобороны. Буданов по этому делу был заочно арестован на два месяца.

В июне 2023 года представитель украинского ГУР Андрей Юсов сообщил, что Буданов пережил более десятка покушений: в частности, в 2019 году СМИ писали, что под днищем его машины была закреплена бомба, которая сработала до того, как он сел в автомобиль.

Кроме того, в конце ноября украинские СМИ писали об отравлении супруги Буданова Марианны тяжелыми металлами — мышьяком и ртутью. По данным «Украинской правды», от такой же интоксикации пострадали несколько сотрудников ГУР, но у самого Буданова симптомов не было. Издание предполагало, что у его жены симптомы отравления проявились раньше и интенсивнее из-за ее «маленького веса».