Основатель и директор IT-компании ISpring Юрий Усков освобожден из-под ареста, под который его поместили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее решение суда. На том же слушании освободили еще одного фигуранта — главу администрации Оршанского района Марий Эл Александра Плотникова.

За Ускова накануне вступились председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, публично призвавшие «разобраться» в этом деле. В частности, спикер нижней палаты российского парламента поручил руководителю думского комитета по безопасности Василию Пискареву направить запрос об основаниях уголовного дела против бизнесмена, который «многое сделал, создал школу, а ему вспомнили историю 12-летней давности».

До этого в защиту Ускова выступили вице-спикер ГД Владислав Даванков, политик Роман Юнеман и военные блогеры. Они заявили, что предприниматель активно помогал российским военным в зоне боевых действий, а сумма уплаченных его компанией налогов во много раз превышает размер якобы нанесенного ущерба. Депутаты Госдумы Михаил Матвеев и Сергей Обухов направили генпрокурору Игорю Краснову и главе СКР запросы на проверку обоснованности возбуждения уголовного дела.

10 февраля Усков сообщил об обысках в офисе своей компании в Йошкар-Оле, назвав это «абсолютно политической ситуацией», якобы связанной с его борьбой против застройки городских рекреационных зон. Предпринимателя, главу администрации Оршанского района Плотникова и его первого зама Ивана Михеева задержали на 48 часов.

Официально о деталях дела и сути обвинений не сообщалось. Источники Forbes, «Коммерсанта» и других СМИ утверждали, что Ускову вменили причинение ущерба на 20,5 млн рублей путем покупки в 2013 году участка под IT-деревню якобы по заниженной цене.

СК в пресс-релизе о поручении Бастрыкина подтвердил, что по факту махинаций с муниципальными земельными участками в Марий Эл возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Без указания имен говорилось, что подозреваемые — это предприниматель и глава муниципального образования.

Компания iSpring была основана в 2001 году. Forbes называет ее «ведущим разработчиком продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков». В интервью изданию Усков говорил, что 70% дохода компания зарабатывает за рубежом. В 2023 году ее выручка составила около 3 млрд рублей.

К 2032 году компания планировала вложить 10 млрд рублей в развитие частного IT-вуза в Марий Эл. Предполагалось, что деньги пойдут на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.

В числе клиентов iSpring значатся «Газпром», «Русал», «Северсталь», «Лукойл», «Аэрофлот», Kaspersky, МТС, «Билайн», «Мегафон», Metro, «Магнит», Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и другие банки, Sony, Johnson&Johnson, фармацевтические компании Bayer и KRKA.