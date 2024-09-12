Гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова задержали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве при поставке имущества для Минобороны на сумму более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Михайлова задержали в рамках расследования уголовного дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, при исполнении госконтрактов с компанией «Военторг» на сумму более 115 млн рублей Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 млн рублей.

Проверяется причастность к хищениям сотрудников «Военторга» и департамента ресурсного обеспечения Минобороны, для нужд которого должны были происходить поставки имущества.

По данным СК, Михайлов и членов его семьи владеют «многочисленными» объектами недвижимости в Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также автомобилями стоимостью более 100 млн рублей. Законность их покупки проверяется.

В «Ленбытхиме» RTVI заявили, что «не комментируют такие вопросы».

«Ленбытхим» основан в 1967 году. Предприятие производит товары бытовой и промышленной химии, технические моющие средства, дезинфицирующие и обеззараживающие составы, профессиональные дерматологические средства индивидуальной защиты. По данным Shot, «Ленбытхим» с 2008 года заключил с Минобороны контракты на 568 млн рублей. Предприятие поставляло ведомству защитный крем для рук, жидкое мыло, моющие средства, крем для обуви и другую продукцию, пишет канал. Также «Ленбытхим» сотрудничал с Росгвардией и МЧС.

В начале августа гендиректора «Военторга» Владимира Павлова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контрактов для Минобороны.

По версии следствия, в 2019 году Павлов и его соучастники из других регионов России обеспечили заключение контрактов на поставку Минобороны армейских несессеров ― наборов с гигиеническими принадлежностями для военнослужащих. Общая сумма контрактов составила около 625 млн рублей. Несессеры были закуплены у фирм, подконтрольных уроженцу Северной Осетии. Военному ведомству их продали по завышенной более чем на 400 млн рублей цене.

«Военторг» также фигурирует в уголовном деле арестованного в конце июля экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который курировал материально-техническое обеспечение войск. Согласно материалам дела, Минобороны и «Военторг» заключили контракт на поставку армейских пайков, а «Военторг», в свою очередь, заключил соглашение с Грязинским пищевым комбинатом (ГПК). По версии следствия, пайки были некачественными и поставлялись по завышенной стоимости.