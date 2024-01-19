Шефа Пентагона Ллойда Остина вызвали в конгресс США для дачи показаний по поводу его тайной госпитализации в начале января. Руководителю военного ведомства предстоит явиться 14 февраля 2024 года в комитет по делам вооруженных сил. Об этом говорится в письме главы комитета Майка Роджерса, которое адресовано Остину.

«Вы приглашены дать показания перед комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей на слушаниях 14 февраля», — сказано в письме.

Роджерс указал, что Остин не ответил на большое количество вопросов касательно попадания в больницу. Конгрессмен обвинил главу Пентагона в нежелании давать откровенные и полные ответы, отдельно отметив, что скандальная ситуация произошла в период «огромной глобальной нестабильности».

В частности, Роджерс выразил обеспокоенность из-за отсутствия ясности по поводу того, давал ли Остин указания своим подчиненным не сообщать о госпитализации президенту США Джо Байдену или еще кому-либо.

«К сожалению, это заставляет меня думать, что информация скрывается от конгресса. Конгресс должен понять, что произошло и кто принял решение, препятствующее разглашению местонахождения министра», — подчеркнул он.

В письме Роджерса приводится 20 вопросов, ответы на которые от Остина ждут в письменном виде до 7 февраля. В числе прочего от министра обороны потребовали:

рассказать, приказывал ли он подчиненным скрывать информацию о госпитализации,

прояснить, как обосновывалась причина передачи обязанностей замминистра Кэтлин Хикс,

привести перечень всех поручений, отданных во время нахождения в медучреждении,

представить список всех военных операций, проведенных в период с 22 декабря 2023 года по 5 января 2024-го, пока он не исполнял свои обязанности.

В заключение Роджерс выразил мнение, что на фоне событий с госпитализацией Остин не смог подтвердить соответствие занимаемой должности, а также готовность к информационной открытости.

О начале расследования по поводу госпитализации шефа Пентагона глава комитета конгресса по вооруженным силам сообщил 9 января.

Госпитализация главы Пентагона

Глава Пентагона попал в больницу 1 января, однако Белый дом был проинформирован об этом только через три дня. Официально о госпитализации 70-летнего Остина сообщили 5 января. В декабре у министра был диагностирован рак простаты. Тогда Остину провели простатэктомию (операция по удалению всей или части предстательной железы), после чего выписали, однако 1 января его вновь госпитализировали из-за осложнений. При повторном обследовании у него выявили инфекцию мочевыводящих путей. По данным NBC, министр четыре дня провел в отделении интенсивной терапии.

Скорую помощь Остину вызывали без мигалок и сирен, чтобы не привлекать внимания, сообщил телеканал ABC со ссылкой на стенограмму звонка.

«Могу я попросить, чтобы машина скорой помощи была без мигалок и сирены? Мы пытаемся оставаться немного скрытными», — сказал человек, который позвонил в тот день в экстренную службу.

15 января пресс-служба Пентагона сообщила, что Остина выписали. «Некоторое время» он будет работать из дома. В Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где министр проходил лечение, заявили, что прогноз на его выздоровление «отличный», потому что заболевание обнаружили на ранней стадии.

Часть обязанностей главы Пентагона в первые дни января была возложена на замминистра обороны Кэтлин Хикс. По данным источников CNN, это произошло без указания причины. При этом Хикс вызвали на работу во время отпуска и в тот момент не знала о госпитализации своего руководителя, утверждают собеседники.

В Пентагоне отмечают, что пока нет понимания относительно того, когда Остин вернется к очной работе в ведомстве.