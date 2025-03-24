Начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова обвиняют в атаках БПЛА на 13 регионов России, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. До этого сообщалось, что после организации атак дронов Буданов был переобъявлен в розыск.

Среди регионов указаны Москва, Подмосковье, Курская, Смоленская, Брянская, Воронежская, Калужская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Тверская области, а также Севастополь.

В пятницу, 21 марта, Следственный комитет России (СКР) опубликовал отчет об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ). По версии следствия, Кирилл Буданов — один из организаторов атак с применением БПЛА на Курскую область и другие регионы России.

В число обвиняемых СК также включил командующего воздушными вооруженными силами Украины Николая Олещука и командующего военно-морскими силами страны Алексея Неижпапу. В России им заочно предъявлены обвинения — они объявлены в розыск.

Уголовное дело против Буданова возбудили 19 февраля 2022 года. Его обвинили в обстрелах, подрывах и атаках дронами объектов жилой застройки и гражданской инфраструктуры. Как отмечает РИА Новости, в одно производство с ним соединены еще ряд уголовных дел.

В частности, в начале октября 2023 года СКР предъявил Буданову обвинение в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК) по делу, которое было возбуждено в связи с атаками дронов на российскую территорию с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Еще одно уголовное дело в отношении главы ГУР Украины в России возбудили из-за атак на Крымский мост. Ответственность за них взяли на себя Служба безопасности Украины (СБУ) и украинское Минобороны. Буданов по этому делу был заочно арестован на два месяца.

В декабре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Буданова по делу о 104 терактах. В марте 2025 года ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что глава украинского ГУР стал фигурантом как минимум трех уголовных дел в России.

«Преступная деятельность Буданова в отношении России и ее жителей не остается незамеченной. Сейчас начальник ГУР Минобороны Украины у нас является фигурантом как минимум трех уголовных дел, дважды судом принято решение о его заочном аресте», — пояснил собеседник агентства.