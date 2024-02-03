Министры иностранных дел Евросоюза на состоявшейся 3 февраля в Брюсселе неформальной встрече не смоли принять решение по оказанию военной помощи Украине или увеличению объема Европейского фонда мира. Об этом на итоговой пресс-конференции журналистам сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, дискуссия по вопросам, связанным с поддержкой Киева, продолжится на следующей министерской встрече, которая состоится 19 февраля.

«Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в будущие дни. Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас», — заявил Боррель (цитата по ТАСС).

При этом Венгрия на неформальной встрече выразила согласие оплатить поставки на Украину нелетального военного снаряжения, заявил глава МИД страны Петер Сийярто по итогам совещания. По его словам, таким образом Будапешт сможет оказать Киеву поддержку, не поставляя ему оружие. Сийярто также подчеркнул, что венгерская сторона не пойдет ни на какие шаги, которые могут стать для нее политическим или финансовым бременем.

«Коллеги эмоционально, а иногда и страстно говорят, что Венгрия блокирует средства для Украины, а это не так. Здесь страны Евросоюза, которые поставляли оружие на Украину, хотят, чтобы мы оплачивали поставки оружия из денег налогоплательщиков», — заявил глава венгерской дипломатии.

Решение выделить Украине бюджетную помощь в размере €50 млрд на четыре года лидеры стран Евросоюза приняли на брюссельском саммите, который прошел 1 февраля. Рассмотрение вопроса об увеличении объема Европейского фонда мира, чтобы наращивать поставки оружия Киеву, они отложили. Предполагалось, что главы МИД «продолжат доработку деталей».

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что выделение 50-миллиардного пакета помощи Украине позволит обеспечить устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование программы поддержки Киева.

«ЕС берет на себя лидерство и ответственность за поддержку Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», — отметил он.

До этого вопрос о выделении €50 млрд Киеву рассматривается несколько месяцев. Идея ЕС заключается в том, чтобы направить Украине €17 млрд в виде грантов и €33 млрд в виде кредитов.

До голосования руководство ЕС и лидеры стран провели консультации с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который 15 декабря заблокировал пакет помощи Украине.

Перед саммитом Financial Times писала, что Евросоюз разработал план подрыва экономики Венгрии на случай, если Будапешт снова заблокирует помощь Киеву. В документе, с которым ознакомилось издание, говорилось, что, если Орбан не пересмотрит свою позицию, другие лидеры ЕС публично пригрозят навсегда прекратить финансирование Венгрии со стороны Союза.