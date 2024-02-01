Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Все 27 лидеров согласились выделить дополнительные 50 млрд евро в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета ЕС», — написал глава Евросовета.

По его словам, это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.

«ЕС берет на себя лидерство и ответственность за поддержку Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», — отметил Мишель.

Вопрос о выделении €50 млрд Киеву рассматривается в течение несколько месяцев. ЕС предлагает направить €17 млрд в виде грантов и €33 млрд в виде кредитов. До голосования руководство ЕС и лидеры стран провели консультации с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он находился в зале при официальном голосовании.

15 декабря Орбан заблокировал пакет помощи Украине. Агентство Reuters со ссылкой на официальные лица писало, что «компромиссное» бюджетное предложение, которое выдвинул глава Европейского совета Шарль Мишель, поддержали все страны-участницы ЕС, кроме Венгрии. Отказ Орбана искать компромисс по ключевому вопросу безопасности ЕС встревожил даже тех, кто спорил с ним в течение многих лет, писало Financial Times.

Перед саммитом Financial Times узнала, что Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если Будапешт снова заблокирует помощь Киеву. В документе, с которым ознакомилось издание, сказано, что, если Орбан не отступит от намерения заблокировать использование бюджета ЕС для предоставления финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, другие лидеры ЕС должны публично заявить о позиции навсегда прекратить финансирование Венгрии со стороны союза.