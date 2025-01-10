Врач УЗИ-диагностики Саратовского областного клинического кардиодиспансера Наталия Князева утверждает, что вылечила косоглазие у своего кота методами гомеопатии. О деталях эксперимента она рассказала на гомеопатической конференции.

На публикацию доклада Князевой в сборнике материалов конференции, которая состоялась в Саратове в ноябре 2024 года, обратил внимание телеграмм-канал КРИНЖ. Князева рассказывала о тяжелой жизни своего гиперактивного кота, который «успел гореть, лежа на плите; «вешался» на ручках тяжелого пакета, находящегося на стуле, причем после освобождения из петли у него были явные признаки удушения; тонул в унитазе…застревал между стеной и тяжелым креслом и находился в зажатом состоянии не менее трех часов, испытав стресс и гипоксию».

После кастрации у кота появилось сходящееся косоглазие, продолжила нарастать гиперактивность, пояснила Князева. Она решила дать коту гомеопатический препарат «в потенции 200 с», после чего «косоглазие значительно уменьшилось, глаза «встали на место» и кот стал спокойней». После очередного отъезда хозяйки кот «встретил ее с косоглазием на левый глаз и очень ранним пробуждением ночью», в связи с чем его снова напоили гомеопатическим препаратом. «Через час косоглазие стало уже двусторонним, сходящимся, повысилась гиперактивность на 2-2,5 часа (обострение), после чего кот уснул. На следующий день после приема препарата косоглазие купировалось, снизилась гиперактивность, нормализовался сон ночью к большой радости жителей квартиры», — сообщила Князева. Она уточнила, что от кота приходится прятать все гомеопатические препараты на воде, так как он «очень тонко чувствует энергию гомеопатических препаратов».

«Таким образом, знание гомеопатического метода, причинно-следственных взаимосвязей возникновения болезни, патогенезов гомеопатических препаратов позволяют успешно использовать гомеопатические лекарственные средства в лечении и коррекции поведения домашних животных», — заключила Князева, которая, как указано в программе конференции, работает врачом УЗИ-диагностики областного кардиодиспансера.

В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН опубликовала меморандум о лженаучности гомеопатии. «Гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — говорится в документе.

RTVI отправил запрос в саратовский Минздрав и кардиодиспансер об отношении к лечению гомеопатией и о том, выступала ли Князева на гомеопатической конференции от лица диспансера.

Ранее декан педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Лидия Ильенко утверждала, что гомеопатия помогает акушерам перевернуть неправильно расположенный плод, предотвращая развитие у мужчин бесплодия, снижает тонус матки у беременных и нехватку молока. Ее слова комментировал ректор РНИМУ, академик Сергей Лукьянов, который пояснил RTVI, что выступление Ильенко не является официальной позицией вуза.