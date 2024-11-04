Майя Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдовы, отметив, что на республику было оказано огромное давление. Как в западных СМИ оценивают итоги выборов, ситуацию в стране и перспективы ее отношений с ЕС и Россией — в материале RTVI.

Британская газета The Guardian обращает внимание на то, что победа Санду станет «стимулом для вхождения страны в ЕС и явным упреком Москве».

«Второй тур выборов рассматривался как важнейший индикатор того, будет ли долгосрочная геополитическая ориентация страны на Россию или Европу», — говорится в материале.

The New York Times пишет, что итоги выборов в Молдове «значительно укрепила надежды Запада на ослабление контроля Москвы над бывшими советскими территориями», которые, по мнению газеты, «в значительной степени оставались в сфере влияния России благодаря военному, экономическому и культурному давлению». При этом в статье уточняется, что такая оценка не касается Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.

Bloomberg считает, что переизбрание Санду «стало проверкой устойчивости проевропейских настроений на восточной периферии Европы».

«Серия недавних выборов показала успехи в усилиях президента России Владимира Путина остановить поворот к Западу. <…> Экономист, получившая образование в Гарварде, Санду вступила в должность в 2020 году в рамках кампании за европейскую интеграцию. Она станет первым главой государства, избранным на второй срок всенародным голосованием», — пишет агентство.

Говоря о проблемах, которые выявили выборы, Reuters напоминает, что экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, который был оппонентом Санду, «доминировал» в некоторых регионах республики.

«Это говорит о том, что следующим летом партии Санду предстоит столкнуться с серьезным вызовом на ключевых парламентских выборах, которые определят состав правительства», — сообщает агентство.

Схожую позицию высказал доцент кафедры международных отношений Оклендского университета Кристиан Кантир. Он заявил Associated Press, что геополитическая поляризация в Молдове только усилится в ходе парламентских выборов в 2025 году. По его мнению, правоохранительным органам республики нужно «создать среду, в которой любой, кто захочет купить или продать голоса, будет знать, что последствия будут ясными и быстрыми».

Economist считает, что победа Санду скажется на отношениях Молдовы с Россией, которая якобы пыталась «подчинить» республику.

«Для отважной г-жи Санду все будет не так просто. Пророссийские партии могут оспорить результат на фоне организованных уличных протестов», — отмечает издание.

Al Jazeera отмечает, что, несмотря на победу Санду, итоги выборов указывают на «глубокую поляризацию» Молдовы.

«В то время как большая диаспора страны и Кишинев в целом выступают за членство в ЕС, сельские районы и пророссийские регионы Приднестровье и Гагаузия выступают против присоединения к блоку», — напоминает телекомпания.

Советник Санду по внешней политике Ольга Рошка заявила BBC, что гордится результатом выборов. На вопрос, удивлена ​​ли она победой Стояногло в самой Молдове, она ответила, что голосование следует рассматривать как единое целое:

«Мы никогда не делим людей на молдаван дома и на экспатриантов — мы рассматриваем молдаван как одну семью».

По ее словам, с учетом предстоящих в следующем году выборов президент «ясно дала понять, что услышала настроения в пользу перемен. Несколько раз между [двумя президентскими] выборами она говорила, что борьба с коррупцией должна быть усилена, а реформа правосудия должна быть ускорена — она привержена этой работе».