Отставка действующего президента США Джо Байдена ради вступления в должность главы государства вице-президента Камалы Харрис не имеет смысла, считает американист Владимир Можегов. В беседе с Инфо24 он прокомментировал сообщения о том, что в США возникла идея передать управление государством Камале Харрис до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

«Давать ей какой-то шанс еще 30 дней играть роль президента — по-моему, это глупо совершенно. Байден справится с передачей власти вполне. Он еще дееспособен для таких действий», — отметил Можегов.

По его словам, карта Харрис «вообще сыграна полностью и бесповоротно», и кандидат на пост президента США от Демпартии показала «свою полную недееспособность». Эксперт выразил уверенность, что идея о недолгом президентстве Харрис останется лишь разговором.

Также Можегов допустил, что действующий глава государства Джо Байден до инаугурации Трампа может предпринять «какие-то важные шаги по Украине», и тогда назначение Харрис теряет всякий смысл.

С инициативой о передаче власти Камале Харрис выступил ее экс-директор по коммуникациям Джамал Симмонс. По его словам, Байден — «феноменальный» президент, выполнивший множество своих общений. Однако американский глава должен реализовать еще одно — «стать переходной фигурой», уверен Симмонс.

По его мнению, такое решение позволит демократам подготовить почву для следующей женщины-кандидата и избавить ее от «исторического бремени первой женщины-президента».

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября. Согласно их итогам, 47-м президентом Соединенных Штатов стал представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Он обошел демократку Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах — Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине, Неваде и Аризоне. Согласно данным Associated Press (AP), Трамп получил 312 голосов выборщиков, а Харрис — 226.

Харрис как действующий вице-президент 6 января должна будет утвердить результаты выборов. Трамп официально вступит в должность главы государства 20 января.