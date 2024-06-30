Гонконг поднял Россию на третье место по импорту алмазов в Азию

В 2024 году Гонконг нарастил объемы ввоза алмазов из России в 18 раз в годовом выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные гонконгского статистического бюро.

Расчеты агентства показали, что с января по май Гонконг импортировал российские алмазы на $657,3 млн. Для сравнения: аналогичный показатель за первые пять месяцев 2023 года составил лишь $36,5 млн.

В 2024 году Россия стала третьим по объему поставщиком алмазов в Азию, обеспечив 12% от общего объема импорта. В 2023 году на нее приходилось лишь 1% поставок. Первые два места в рейтинге экспортеров алмазов в Азию занимают Индия ($2,9 млрд) и Израиль ($716,6 млн) соответственно, причем обе этих страны сами не ведут добычу драгоценных камней.

До начала военной операции на Украине на Россию приходилось около трети мировой добычи алмазов. В 2022 году их производство в стране выросло на 7% — до 41,9 млн каратов. Крупнейшим импортером бриллиантов являются США, которые обеспечивают от 40% до 50% мирового спроса в этом сегменте рынка.

Еще в 2022 году после начала военной операции на Украине западные страны — ЕС, США и Канада — начали обсуждать запрет на экспорт российских алмазов, требуя присвоить им статус «кровавых». Газета The New York Times утверждала, что инициатором обсуждения стал представитель Госдепа Джордж Каджати, утверждавший, что доходы от продажи драгоценных камней помогают финансировать армию России.

В феврале 2022 года США ввели санкции против крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА и персонально против ее гендиректора Сергея Иванова — сына члена Совбеза России Сергея Иванова, которого на Западе называют одним из ближайших соратников президента Владимира Путина.

В дальнейшем США запретили экспорт российских алмазов наравне с другими товарами. Запрет на экспорт, однако, касается только необработанных алмазов, в то время как добытые в России камни чаще всего попадают в Соединенные Штаты уже в виде бриллиантов.

Некоторые ювелирные бренды, например, Tiffany, после начала боевых действий на Украине объявили, что отказываются от закупки российских бриллиантов.

В 2023 году страны G7 разработали «Алмазный протокол» о запрете на импорт непромышленных алмазов ювелирного качества и бриллиантов российского происхождения. Ограничения вступили в силу 1 января 2024 года, а 1 марта распространились на российские драгоценные камни, обработанные в других странах.