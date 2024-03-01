Канадские власти ввели дополнительные санкции в отношении российских алмазов, сообщается на сайте МИД Канады. Новые ограничения накладываются на косвенный импорт алмазов российского происхождения весом от 1 карата, пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Эта мера дополняет установленные Канадой с декабря 2023 года ограничения на импорт алмазов из России и изготовленных из них ювелирных изделий, говорится в сообщении канадского МИДа.

О том, что США, Евросоюз и Канада обсуждают возможность введения эмбарго на российские алмазы, зарубежные СМИ сообщали еще летом 2022 года. Газета The New York Times утверждала, что инициатором обсуждения стал представитель Госдепа Джордж Каджати, указывавший, что доходы от продажи драгоценных камней помогают России финансировать армию.

Первым запрет на импорт российских алмазов установил Европейский Союз, который в декабре 2023 года включил эту меру в 12-й пакет санкций и ввел ее в действие с 1 января 2024 года. В феврале к этому эмбарго присоединились Соединенные Штаты Америки: Управление по контролю за иностранными активами Минфина США OFAC запретило ввозить в страну непромышленные алмазы из России и ювелирные украшения с изготовленными из них бриллиантами.

Американские санкции коснулись камней весом от 1 карата, добытых, произведенных и/или полностью или частично изготовленных на российской территории. Эмбарго вступило в силу сегодня, 1 марта. На следующем этапе — с 1 сентября 2024 года — запрет будет распространен на камни весом от 0,5 карата.

На Россию приходится около трети мировой добычи алмазов. В 2022 году их производство в стране выросло на 7% — до 41,9 млн каратов. Крупнейшим импортером бриллиантов являются США, которые обеспечивают от 40% до 50% мирового спроса в этом сегменте рынка.

Кроме того, в 2023 году страны «Большой семерки» разработали «Алмазный протокол» о запрете на импорт непромышленных алмазов ювелирного качества и бриллиантов российского происхождения. Ограничения вступили в силу с 1 января 2024 года. Сегодня эмбарго распространилось и на российские драгоценные камни, обработанные в других странах.

В постоянном представительстве России при Евросоюзе заявили RTVI, что санкции в отношении российских алмазов кардинальным образом повлияют на функционирование мирового рынка.

«Это замах на разрушение устоявшейся системы соответствующего рынка. Поэтому западникам надо сначала договориться между собой, чем они сейчас и занимаются, затем попробовать навязать новые правила другим игрокам, что, в понимании Запада, позволит ему подвергнуть санкциям алмазы российского происхождения», — пояснили в постпредстве.

Комментируя вступление в силу 12-го пакета санкций ЕС, пресс-служба представительства добавила, что своими антироссийскими действиями страны ЕС лишь подорвали основу экономики европейских стран и «благосостояние их населения». Дипломаты выразили уверенность в том, что новые ограничения «нужны были, прежде всего, ЕСовской бюрократии».

В феврале 2024 года отраслевое агентство Rapaport раскритиковало подход «Большой семерки» к отслеживанию алмазов и бриллиантов российского происхождения. Компания разослала участникам рынка письмо ее председателя Мартина Рапапорта, который обвинил Бельгию в использовании доминирующего положения на рынке, чтобы пропускать через Антверпен все поступающие в США драгоценные камни. По оценке эксперта, такой принцип работы по сути означает сужение каналов поставки алмазов и приведет к повышению их стоимости.

Предполагается, что с 1 сентября 2024 года страны G7 введут в действие систему сертификации и отслеживания драгоценных камней. Бельгия будет играть в ней ключевую роль. Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо заявлял в конце 2023 года, что участники мирового рынка разработают инструментарий для проверки алмазов, а правительство Бельгии возьмет на себя сертификацию камней.