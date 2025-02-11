Мексиканский залив был официально переименован в Американский залив для американских пользователей онлайн-карт компании Google. Об этом сообщила компания в своем блоге.

«В США информационная система географических названий официально переименовала «Мексиканский залив» в Американский залив». Как мы и объявляли две недели назад, а также в соответствии с нашей долголетней практикой, мы начали вносить изменения, чтобы отразить это переименование», — сообщили в Google.

В компании отметили, что название «Американский залив» будет отражаться у пользователей в США, название «Мексиканский залив» — у пользователей в Мексики. Пользователи из других стран будут видеть оба названия на картах Google.

«Названия, которые вы видите в приложении «Карты» ориентируется на страну, где вы находитесь, которая определяется с помощью вашей операционной системы (напр, iOS и Android), а также вашей СИМ-карты, сети и региональных стандартов. Если вы используете карты Google в сети, названия выставляются в соответствии с регионом, который вы выбрали в настройках поиска, или географической локацией, если вы не выбрали регион», — отмечается в официальном сообщении.

Министерство внутренних дел США «с гордостью объявило» об официальном переименовании Мексиканского залива в Американский в конце января. Это решение было принято на основании указа президента Дональда Трампа в рамках кампании по «восстановлению названий, которые чествуют наследие американского величия».

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал последовать примеру американского лидера и переименовать Северный Ледовитый океан в «Русский Северный океан» и дать островам архипелага Земля Франца-Иосифа имена участников специальной военной операции.

Таким образом, по словам парламентария, Россия сможет перенести «геополитическую борьбу в область географии и топонимики». Миронов назвал северные территории «жизненно важным» для страны макрорегионом, где приоритет России «должен проявляться во всем».