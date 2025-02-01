Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в «Русский Северный океан», а острова архипелага Земля Франца-Иосифа — в честь участников СВО.

Политик отметил, что Россия последовать примеру президента США Дональда Трампа и перенести «геополитическую борьбу в область географии и топонимики». И начать, по его мнению, следует с Арктики.

«Это жизненно важный для нас макрорегион, который издревле осваивали наши предки, и приоритет России здесь должен проявляться во всем <…>. Например, почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном?» — сообщил Миронов.

Также лидер эсеров предложил переименовать Землю Франца-Иосифа, которая носит имя «известного ненавистника России, инициатора насильственной “украинизации” восточнославянских земель», в Землю Ломоносова.

«И при чем здесь европейские аристократы и фабриканты, имена которых носят острова и проливы архипелага? Постепенно нужно переименовать их в честь героев спецоперации», — уверен депутат Госдумы.

На этом Миронов предложил называть архипелаг Шпицберген Поморскими островами.

Ранее Трамп заявлял о притязаниях на Канаду, Мексику, Гренландию и Панамский канал. В декабре президент США сообщил в интервью NBC, что они ежегодно субсидируют Канаду и Мексику на сотни миллиардов долларов. «Зачем мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся их субсидировать, пусть они станут штатом», — добавил он.

Кроме того, американский политик публиковал в своих соцсетях карту Канаду под американским флагом. Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп предлагал канадскому премьер-министру Джастину Трюдо стать губернатором «51-м штата США», то есть Канады после ее предполагаемого присоединения. По данным Fox News, Трюдо отреагировал «нервным смехом».

Посол Канады в России Сара Тейлор заявила RTVI, что слова Трампа о возможном присоединении Канады к США не стоит воспринимать буквально.

В январе МВД США сообщило, что Мексиканский залив официально будет называться Американским в соответствии с указом президента. Помимо залива, также Трамп распорядился переименовать гору Денали на Аляске: ей вернули прежнее название Мак-Кинли (в честь убитого в начале XX века президента США Уильяма Мак-Кинли).

Трамп ранее заявлял, что хочет изменить название Мексиканского залива на Американский. В ответ на это президент Мексики показала на брифинге карту 1607 года, на которой часть Северной Америки обозначена как «Мексиканская Америка».