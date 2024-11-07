Сервис Google Maps убрал со своих карт изображения украинских военных объектов, сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок», — написал Коваленко в своем телеграм-канале.

Накануне Коваленко рассказывал, что планирует встречу с представителями Google, на которой намерен объяснить, нельзя «выкладывать карты с изображением размещения военных систем и объектов Украины, даже если это снимки годичной давности». Состоялись ли переговоры, неизвестно.

О том, что изображения военных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на карты Google Maps, Коваленко сообщил 3 ноября. Он не говорил, о каких именно объектах идет речь, но уточнил, что россияне «уже активно разгоняют эти снимки».

В Google тогда обещали разобраться с опубликованными снимками и начали работать над «исправлением ситуации», отмечал Коваленко. «В дальнейшем также проговорим, как решать любые проблемы оперативно», — писал он.

Российские z-блогеры утверждали, что Google Maps опубликовал украинские системы ПВО. «Военный осведомитель» и RT идентифицировали их как ЗРК Patriot. В настоящее время Google вернул карты к данным 2022. Коваленко 6 ноября отметил, что Google обещал в дальнейшем блюрить военные объекты. «Это верное решение», — заключил глава ЦПД.