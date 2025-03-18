Правительство не исполняет поручения президента России Владимира Путина в части обращения с животными, в том числе с безнадзорными, говорится в проекте обращения Госдумы к председателю кабмина Михаилу Мишустину.

«Государственная Дума <…> отмечает неисполнение правительством Российской Федерации поручений президента Российской Федерации по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — отмечается в документе.

Госдума впервые за пять лет публично предъявила правительству неисполнение поручений президента, рассказала журналистам глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

В беседе с RTVI Останина уточнила, что в 2021 году Путин дал поручение, касающееся обращения с домашними и бездомными животными.

«За это время правительство не продвинулось в выполнении поручений президента. Постоянно идут разговоры, что „мы работаем“. Хотелось бы получить результат», — сказала депутат.

В мае 2021 года Путин поручил внести в законодательство изменения, которые предусматривают «ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик». В 2023 году Госдума наделила регионы полномочиями определять порядок обращения с бездомными животными. В некоторых из них после этого разрешили усыплять бродячих собак.

В проекте обращения к Мишустину Госдума просит представить позицию правительства по «текущей ситуации в области обращения с животными и предложения по решению указанных проблем». Это необходимо «в целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными, в том числе с животными без владельцев», отмечается в документе.

Госдума считает, что «скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению безопасности граждан при обращении с животными, а также формированию в обществе ответственного отношения к ним», отмечается в проекте обращения.

«Многочисленные обращения граждан по этим вопросам, а также трагические случаи в регионах свидетельствуют об отсутствии необходимых мер», — говорится в документе.

Проект обращения обсудят на пленарном заседании Госдумы 18 марта.

Предполагалось, что Госдума на заседании 19 марта обсудит в первом чтении законопроект, который позволит регионам усыплять бездомных собак после определенного срока. Соавторами инициативы выступили депутаты Госдумы, в том числе Нина Останина. Однако обсуждение было перенесено из-за отсутствия требующегося по регламенту отзыва правительства на законопроект. Свою позицию кабмин должен был представить в Госдуму в десятидневный срок.

Поручение разработать закон, позволяющий регионам решать проблемы с бродячими собаками, дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Впоследствии инициативу депутатов раскритиковали в Совете Федерации. В частности, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что законопроект является «достаточно эмоциональной реакцией на очень острую ситуацию», но саму проблему не решает.