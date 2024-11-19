Госдума сразу во втором и в третьем чтениях единогласно одобрила закон о возможности списания военным долгов по кредитам и исполнительному производству, передает корреспондент RTVI. Речь идет о тех, кто подписал контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 года.

Речь идет о списании займов в объеме до 10 млн рублей, которые были заключены до 1 декабря 2024 года и по которым уже вступило в законную силу решение суда о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство.

Нормы коснутся не только призывников (за исключением курсантов военных училищ или вузов), контрактников и других лиц, подписавших контракт с Минобороны России не ранее 1 декабря 2024 года, но и их жен или мужей.

Кроме того, исполнительное производство прекращается также в случае гибели мобилизованного (контрактника, добровольца), после объявления его умершим по решению суда или признания его инвалидом I группы.

Также поправками увеличивается период приостановления исполнения заемщиком своих обязательств.

Сейчас мобилизованный или контрактник вправе, пока действует договор, (но не позднее 31 декабря 2024 года) попросить банк или другую кредитную организацию предоставить ему кредитные каникулы. Льготный период рассчитывается как срок мобилизации (или срок, на который был заключен контракт), увеличенный на 30 дней.

Согласно поправкам, одобренным Госдумой, льготный период будет увеличен с 30 до 180 дней, при этом крайний срок обращения за кредитными каникулами не меняется — до 31 декабря 2024 года.

В первом чтении законопроект лишь освобождал участников СВО от взыскания исполнительского сбора в период участия в боевых действиях. С принятием закона долги начнут списывать с 1 декабря 2024 года.

Таким образом, с 1 января 2025 года мобилизованные и контрактники потеряют возможность обратиться за кредитными каникулами. Но если они обратятся в банк с 1 декабря по 31 декабря 2024 года, то срок кредитных каникул будет увеличен с одного месяца до 180 дней.

О том, что правительственная комиссия по законопроектной работе одобрила законопроект, одобряющий отмену задолженностей военнослужащим по кредитным договорам в случае, если они были награждены за выполнение задач в ходе проведения СВО, источник в комиссии рассказал RTVI в конце августа.

По словам адвоката и партнера компании «Братья Яблоковы» Артема Яблокова, после принятия закона банки должны будут предоставить заемщику уведомление об отсутствии обязанности платить по процентам и в течение десяти суток направить ему скорректированный график платежей. Если должник уже погасил проценты в ходе кредитных каникул, банк должен будет перенаправить деньги на погашение основной части долга, пояснил адвокат.