Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент RTVI. Документ принят единогласно 400 голосами «за».

Во время обсуждения проекта 26 июня депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) посоветовал работающим пенсионерам уволиться на один день. «Надо уволиться на один день спокойно, потом восстановиться и получать в полной мере ту пенсию, которая вам положена и которую вам не индексировали в течение многих лет», — подчеркнул он.

Накануне, 25 июня, законопроект был принят в первом чтении. Согласно поправкам, индексация пенсий работающим пенсионерам, приостановленная в 2016 году, будет возобновлена с 1 февраля 2025 года. Как заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение затронет 7,87 млн человек.

Возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам предложил президент Владимир Путин 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей», — отметил он тогда.