Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он предложил с 2025 года вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, расширить программу семейной ипотеки, а также заявил о необходимости технологического обновления российской армии. RTVI собрал главное из выступления Путина.

Ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров предлагается возобновить с 1 февраля 2025 года. Госдума должна принять соответствующий законопроект в текущую весеннюю сессию (она продлится до августа). Пенсии работающим пенсионерам не индексировались с 2016 года.

Программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах нужно расширить, чтобы она не зависела от возраста детей. Единственное условие — чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к медианной зарплате. С 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тыс. рублей, к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. рублей.

В России рекордно низкая безработица — в апреле она составила 2,6%. Сейчас главный вопрос не в том, «где найти работу», а в том, «где найти кадры».

Темпы роста российской экономики превышают среднемировые. По оценке Всемирного банка, Россия заняла четвертое место по ВВП и по паритету покупательной способности, обогнав Японию и Германию. Однако «лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать».

Доля расчетов за российский экспорт в «токсичных» валютах «недружественных» стран сократилась вдвое. Доля рубля в экспортных и импортных операциях приближается к 40%.

Торговля со странами Азии по сравнению с 2023 годом выросла на 60%, с Ближним Востоком — вдвое, с государствами Африки — на 69%, со странами Латинской Америки — на 42%.

Доля импорта должна снизиться до 17% ВВП к 2030 году, но не путем барьеров, а за счет развития собственного производства. Успешный пример ― мясная отрасль, в которой Россия «вышла на стопроцентное обеспечение собственными продуктами».

Нужен высокий темп технологического обновления Вооруженных сил России, это «важнейший, определяющий вопрос для нашей страны».

Для IT-компаний до 2030 года будет действовать пониженная ставка налога на прибыль в 5%. Также нужно проработать дополнительные меры поддержки IT-компаний, в том числе путем госзакупок у стартапов.

Предлагается проработать вопрос использования участков с бесхозными заброшенными зданиями и мусорными свалками. За ликвидацию свалок за свой счет бизнесу можно передавать землю в собственность бесплатно.

«Заслуживает внимания» идея переноса головных офисов крупных госкомпаний в регионы по примеру «Русгидро», штаб-квартира которого переносится в Красноярск. Но вопрос требует проработки.